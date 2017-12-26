Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 декабря 2017 года

11:16 | 28.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 27.12.2017 до 08:00 28.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 132 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 75 преступных деяний. Из них: 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5 грабежей, 26 краж чужого имущества, в том числе 2 квартирных, 3 факта мошенничества, 7 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 факта сбыта и 5 — хранения.



За прошедшие сутки на территории области произошло 10 ДТП, в которых пострадало 10 человек, в том числе ребенок, 1 взрослый погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 50 мероприятий, в которых приняли участие 16 450 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 242 сотрудника полиции, 58 сотрудников ЧОО, 10 членов ДНД, 5 сотрудников ОВО Росгвардии, 3 сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии и 90 сотрудников КРС. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области