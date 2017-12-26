«Газпром» построит спортивный комплекс с ледовой ареной в Краснотурьинске

11:00 | 28.12.2017

«Газпром» построит физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в южной части города Краснотурьинска, инвестиционный проект одобрен правительственной комиссией под руководством первого вице-губернатора Алексея Орлова.



Проектно-изыскательские работы начнутся в 2018 году, а закончится строительство в 2023-м. На площади 16 тысяч квадратных метров разместится ледовая арена с покрытием из искусственного льда, зал для аэробики и атлетической гимнастики, тренажерный зал, раздевалки, административные и технические помещения.



По мнению главы Краснотурьинска Александра Устинова, открытие комплекса позволит развивать такие виды спорта, как фигурное катание, шорт-трек, хоккей, а также проводить крупномасштабные соревнования.





Фото: 66.su