КХЛ: «Автомобилист» вырвал победу у обладателя Кубка Гагарина

10:44 | 28.12.2017

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» порадовал своих болельщиков перед Новым годом, обыграв в домашнем матче действующего обладателя Кубка Гагарина — питерский СКА. Встреча закончилась со счетом 4:3.



Сейчас «Автомобилист» с 80 баллами занимает четвертое место конференции «Восток».



Следующий для уральской команды матч состоится 29 декабря против московского «Динамо».