ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 декабря

10:36 | 28.12.2017

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 27 декабря произошло десять ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 12:55 в Екатеринбурге на улице Шейнкмана, 118, водитель автомашины «Тойота Лэнд Крузер Прадо» — женщина 1967 г. р. — не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил наезд на него.

В результате ДТП пешеход — женщина 1938 г. р. — получил травмы головы в виде гематомы затылочной области и сотрясения головного мозга.



В 17:30 в Екатеринбурге на улице Индустрии, 121а, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП женщина 1958 г. р. получила травму в виде перелома большой берцовой кости. Водитель с места происшествия скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что наезд допустил мужчина 1963 г. р., управляя автомобилем «Ниссан-Альмера». Водитель найден, на него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.



В 22:00 на 276-м км автодороги Екатеринбург — Н. Тагил — Серов водитель автомашины «Форд-Фьюжн», молодой человек 1996 г. р., не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате ДТП водитель «Форда» получил серьезные травмы. Пассажир автомашины «Форд-Фьюжн» — женщина 1957 г. р. — погиб.





За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 36;

Выезд на полосу встречного движения — 57;

Непредоставление преимущества пешеходам — 369;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 55;

Детские удерживающие устройства — 79;

Ремни безопасности — 712.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Фото: medved01.livejournal.com