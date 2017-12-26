В Первоуральске осудили мужчину, ограбившего меховой магазин в Казахстане 12 лет назад

10:26 | 28.12.2017

В Первоуральске к четырем годам лишения свободы приговорен Владимир Зырянов, его обвинили в преступлении 12-летней давности.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 4 июня 2005 года Зырянов организовал разбойное нападение на магазин меховых изделий в городе Петропавловске Республики Казахстан.



Преступники похитили имущество на сумму более двух миллионов рублей. Все, кроме Зырянова, были задержаны и осуждены по приговорам суда Республики Казахстан. Зырянову же удалось скрыться в РФ. Его объявили в розыск.



Чтобы отвести от себя подозрения, Зырянов устроился следователем в одном из органов внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа, однако затем уволился и прибыл на постоянное место жительства в Первоуральск, где и был задержан.





Фото: inshaua.com