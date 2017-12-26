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Рубрика: Новости дня


10:06 | 28.12.2017

Внимание, розыск! Помогите найти человека!

Сотрудниками уголовного розыска ОВД Новоуральска разыскивается без вести пропавшая Комлева Маргарита Ивановна 1941 года рождения, жительница города Новоуральска, которая 19 декабря ушла из дома и чье местонахождение до настоящего времени остается неизвестным.

Приметы: рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы волнистые, седые, короткие, лицо овальное, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой.

На момент исчезновения была одета: шапка вязаная коричневая, шаль серая шерстяная, куртка демисезонная коричневого цвета с капюшоном, штаны синие, ботинки мужские черного цвета. При себе имела сумку с лекарственными препаратами, кошелек.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемой, просят обращаться в дежурную часть МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский» по телефону +7 (34370) 4-57-57 или по линии 02.

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский»

© «Вечерние Ведомости»

 


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