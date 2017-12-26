Сотрудникам свердловской полиции и Росгвардии повысят зарплату с нового года

09:54 | 28.12.2017

Сотрудникам свердловской полиции с 1 января 2018 года повысят денежное довольствие. Повышение коснется сотрудников правоохранительных органов по всей России и составит 4 %. Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.



Также в аналогичном размере будет проиндексировано денежное довольствие лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, военнослужащих-контрактников и размеры окладов по воинским должностям военнослужащих-срочников.



Указанная индексация учитывается при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в федеральных органах наркоконтроля, и членам их семей.