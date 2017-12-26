В Екатеринбурге вынесли приговор злоумышленникам, обчистившим 56 квартир

09:13 | 28.12.2017

В Екатеринбурге вынесен приговор Георгию Хомутову и Александру Галиулину. Они признаны виновными в 56 кражах с проникновением в жилище.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с июня 2014 года по июнь 2015 года злоумышленники проникали в квартиры через окна нижних этажей, брали ювелирные украшения, норковые шубы, а также технику: ноутбуки, видеокамеры, мобильные телефоны и планшеты.



В итоге организатор Галиулин получил 12 лет строгого режима, его подельник Хомутов – 9 лет общего режима. Также подсудимые должны компенсировать потерпевшим материальный ущерб. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: skypilka.ru