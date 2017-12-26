Екатеринбургский фотограф победил в престижном конкурсе от «National Geographic России»

21:44 | 27.12.2017

Победителем конкурса от «National Geographic России» «Дикая природа России 2017» стал Вадим Балакин. Гран-при взяла его фотография под названием «Осень на Усьвинских столбах», эта же фотография оказалась лучшей в категории «Пейзаж».



Задумка появилась у фотографа два года назад, когда он увидел другие снимки этого места в Интернете. Вадим поделился историей создания этой фотографии: «Я её сделал во время поездки в природный парк «Усьвинские столбы» (Пермский край) в сентябре 2016 года. Это огромный каменный массив, вытянувшийся на несколько километров вдоль реки Усьвы и достигающий высоты в 120 метров».



Чтобы сделать новое, интересное фото, Вадиму и его друзьям пришлось несколько дней прожить в палатке, выбираясь на вершину ранним утром с фонариком на лбу. «Я ждал определённого состояния: должна была быть ясная погода и туман на рассвете», — поделился Вадим Балакин.



Стоит отметить, что это не первая победа фотографа. В 2011 году он был победителем в этом же конкурсе со своей работой «Лед и пламень», фотография была сделана в Челябинской области на озере Зюраткуль. А в прошлом году Вадим победил в конкурсе «Nature Photographer of the Year 2016» с фотографией, на которой запечатлены останки белого медведя из Норвегии.



Фото: Вадим Балакин