В детдом в Березовском, директор которого запрещала обустраивать детские комнаты, закупили новую мебель

21:11 | 27.12.2017

Для ребят из детского дома, который находится в Берёзовском, всё-таки закупили новую мебель. История началась с того, что директор детского дома запретила волонтёрам собирать деньги на обустройство комнат своих воспитанников. После чего были проведены переговоры, недопонимание исчезло, и, как результат, новая мебель в спальнях ребят уже появилась.



Волонтёры смогли собрать более 56 тысяч рублей. Теперь в детском доме есть по 8 кроватей в каждой комнате, тумбочки, ортопедические матрасы, а также появились прихожая, обувница и шкаф-купе.



Собирали мебель все дружно. Общественница Александра Конвисер рассказала следующее: «На сборку мебели ещё волонтёры ездили, целый день мебель собирали, а два ребёнка из детского дома нам помогали».



Фото: lol.lynx.net.ru