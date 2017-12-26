На перекрестке улицы Карла Либкнехта и проспекта Ленина вернут старую схему движения

20:49 | 27.12.2017

Это вызвано неудачным решением отмены поворота налево при движении автомобилей по Карла Либкнехта.



Водители игнорировали запрет на поворот, поскольку иначе пробраться на улицу Ленина и доехать до площади 1905 года не представляется возможным: кольцо у Центральной гостиницы почти всегда стоит, Первомайская тоже. Новая схема усугубила ситуацию.



Так, отмена левого поворота с улицы Карла Либкнехта на проспект Ленина продержалась ровно один день. Завтра автомобильное движение станет прежним.



Фото: yandex.by