Под землей на месте строительства центра «Эрмитаж-Урал» археологи обнаружили старинную мостовую

20:19 | 27.12.2017

Археологи проводили технические раскопки на месте здания, которое ранее стояло на Вайнера, 11, где собираются создать дополнительный пристрой к Музею ИЗО в рамках проекта «Эрмитаж-Урал».



Именно на месте нового пристроя был обнаружен археологически ценный культурный слой — гранитная уличная плитка 19–20-го столетий. Сейчас строительные работы приостановлены.



Результаты исследований археологов уже прошли государственную экспертизу. Обсуждение результатов будет идти до 24 января.



Фото: yandex.by