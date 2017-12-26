Управляющую компанию, обслуживающую более 100 домов в Екатеринбурге, требуют признать банкротом

20:02 | 27.12.2017

Поставщик тепловой энергии ПАО «Т Плюс» требует признать банкротом одну из крупных управляющих компаний Екатеринбурга — ООО «Дом-Сервис». Заявление о признании должника банкротом было подано в Арбитражный суд Свердловской области накануне.



Под управлением ООО «Управляющая компания «Дом-Сервис» находится более 100 домов в Верх-Исетском районе уральской столицы. Преимущественно это старый жилфонд, в том числе расположенный на Зеленом острове, в микрорайоне ВИЗ, на Малом Конном полуострове и в центральной части города (улицы Папанина, Хомякова, Энергостроителей и пр.).