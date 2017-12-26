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Рубрика: Новости дня


17:55 | 27.12.2017

«Лыжня России — 2018» в Екатеринбурге будет символизировать ЭКСПО-2025

Дистанция центральной площадки массового забега «Лыжня России — 2018» в Екатеринбурге составит 2025 метров. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании оргкомитета по подготовке спортивного праздника, рассказал один из организаторов, Дмитрий Чукреев. По его словам, таким образом лыжная трасса будет символизировать ЭКСПО-2025 — всемирную выставку, за проведение которой борется уральская столица.

Раньше дистанций было несколько, в том числе для детей, спортсменов и ВИПов. В 2018 году она будет для всех одна. По словам Дмитрия Чукреева, лыжная гонка состоится 10 февраля. Центральной площадкой, как и ранее, выбран выставочник «Екатеринбург-ЭКСПО» на Кольцовской трассе. В настоящее время трассу уже подготавливают для забега.

© «Вечерние Ведомости»

 


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