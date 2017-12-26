В Екатеринбурге вынесли приговор шестерым черным риелторам

17:45 | 27.12.2017

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор шестерым местным жителям — Александре Гущиной, Станиславу Микову, Валентине Максимовой, Ивану Конопле и Андрею Шмакову, признанным виновными в мошенничестве с недвижимостью.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с 2011 по 2013 год злоумышленники лишили граждан и муниципалитет права собственности на 21 объект недвижимости.



«Подсудимые входили в доверие к гражданам и склоняли их к продаже недвижимости, затем похищали вырученные деньги либо путем обмана приобретали право собственности на недвижимость», — рассказали в пресс-службе.



В результате Александра Гущина получила 13 с половиной лет строгого режима, Станислав Миков — 11 лет 11 месяцев, Иван Конопля — 4 года, Андрей Шмаков — 3 с половиной года. Валентину Максимову приговорили к 5 годам условно. Отметим, что каждый из осужденных также выплатит штраф, общая сумма составит 1 млн 650 тыс. рублей. Приговор вступит в силу через 10 дней.



Уголовное дело в отношении руководителя преступной группы Сергея Панарина выделено в отдельное производство.





Фото: smol.aif.ru