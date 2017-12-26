Владимир Путин наградил орденом Александра Невского влиятельного уральского силовика

17:28 | 27.12.2017

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации по УрФО Юрий Пономарёв указом президента Владимира Путина за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу награждён орденом Александра Невского.



Отметим, что Юрий Александрович в органах прокуратуры служит с августа 1986 года, на руководящих должностях — свыше 20 лет, в том числе исполнял обязанности прокурора города Грозного и прокурора Чеченской Республики, а также замещал должности заместителя прокурора Самарской области, прокурора Костромской области. С июля 2007 года работал прокурором Свердловской области.



12 октября 2011 года постановлением Совета Федерации РФ назначен заместителем генерального прокурора.



Награжден орденом Александра Невского и орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Столыпина П.А. II степени, почётными грамотами президента, Правительства РФ, Государственной Думы и Генерального прокурора РФ. Имеет почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».



Фото: http://genprok-urfo.ru