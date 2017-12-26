Не переход, а самодеятельность: глава свердловской ГИБДД раскритиковал кривую «зебру» на Ленина

17:06 | 27.12.2017

Глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин высказался по поводу кривого пешеходного перехода на проспекте Ленина. По его словам, перехода там вообще нет.



«А кто вам сказал, что на площади 1905 года есть пешеходный переход? Его там нет. Это самодеятельность строителей. Рабочие нарисовали какую-то картину с использованием этого камня. Либо художник с немного искривленным зрением, либо строители», — цитирует Демина «Накануне.RU».



По мнению главы свердловской ГИБДД, кривая «зебра» может привести в недоумение гостей города, которые прибудут в столицу Урала на чемпионат мира по футболу в 2018 году.



«На чемпионат мира в 2018 году приедут туристы, будут удивляться, фотографироваться», — сказал Демин.





Фото: 593582.surfingbird.ru