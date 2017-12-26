Рубрика: Новости дня
17:06 | 27.12.2017
Не переход, а самодеятельность: глава свердловской ГИБДД раскритиковал кривую «зебру» на Ленина
«А кто вам сказал, что на площади 1905 года есть пешеходный переход? Его там нет. Это самодеятельность строителей. Рабочие нарисовали какую-то картину с использованием этого камня. Либо художник с немного искривленным зрением, либо строители», — цитирует Демина «Накануне.RU».
По мнению главы свердловской ГИБДД, кривая «зебра» может привести в недоумение гостей города, которые прибудут в столицу Урала на чемпионат мира по футболу в 2018 году.
«На чемпионат мира в 2018 году приедут туристы, будут удивляться, фотографироваться», — сказал Демин.
Фото: 593582.surfingbird.ru
© «Вечерние Ведомости»
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