Россельхознадзор забраковал две марки сливочного масла в Свердловской области

Сотрудники провели проверку в магазинах Свердловской области и установили, что сливочное масло «Золотые луга» и «Экомилк» не соответствует требованиям Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».«В пробе масла сливочного крестьянского «Золотые луга» МДЖ 82,5% выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). В пробе масла сливочного крестьянского «Экомилк» МДЖ 82,5% выявлено нарушение показателей качества — соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира», — пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.Фото: u-mama.ru; fb.ru