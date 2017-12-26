Строители котельных в свердловских городах проиграли суд налоговикам

16:29 | 27.12.2017

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение нижестоящей инстанции по иску ООО «Новая энергетика» к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области. Компания просила признать частично недействительным решение налогового органа, который уличил предприятие в правонарушении в части доначислений, связанных со строительством котельных в г. Верхняя Тура и г. Полевском, а именно в части признания излишне возмещенными сумм налога на добавленную стоимость из бюджета в размере 265 миллионов 25 тысяч 205 рублей и доначисления налога на имущество организаций в размере почти 7,8 миллиона рублей.



Решением Арбитражного суда Свердловской области от 3 мая 2017 года в удовлетворении заявленных требований было отказано. ООО «Новая энергетика» обратилось с апелляционной жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который отставил жалобу без удовлетворения, после чего последовала кассационная жалоба в Арбитражный суд Уральского округа, но и он сегодня, 27 декабря, встал на сторону налоговиков.



Напомним, что в ходе проверки налоговой инспекцией было установлено, что часть возмещенной ООО «Новая энергетика» суммы НДС (188 225 282,12 рубля) частично выведена из оборота в виде обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки. В настоящее время материал по данному факту находится в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Ранее он направлялся в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области, но по формальным основаниям был возвращен оперативникам. Сейчас же, после решения Арбитражного суда Уральского округа, ведомство Владимира Миронова поставлено в тупик: очевидно, что по материалу придется принимать процессуальное решение об отказе или в возбуждении уголовного дела.