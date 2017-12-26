В Тугулыме открыли мост через реку Пышму. Средства на ремонт — 20,3 млн рублей — были выделены в январе этого года по решению губернатора Евгения Куйвашева.«Мост через реку Пышму для нас проблемный объект. Он ведет к деревне Остров, которой уже 380 лет и в которой исторически проживают сибирские татары. Раньше мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капитально отремонтировать и отстроить этот мост, чтобы у людей круглогодично была связь с большой землей», — рассказал глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов.Мост длиной 62,7 метра входит в состав автодороги поселок Заводоуспенский — деревня Бочкари — деревня Остров. По расчетам экспертов, нынешнее сооружение сможет прослужить около 30 лет.