Две екатеринбургских выставки вошли в топ-20 лучших в мире за 2017 год

15:37 | 27.12.2017

Две екатеринбургских выставки стали лучшими в 2017 году, сообщает искусствоведческое издание Hyperallergic. Речь идет о выставке «Ясновидцы грядущего» в Музее изобразительных искусств и IV Уральской индустриальной биеннале.



Отметим, что обе выставки связаны с темой революции: IV Уральская индустриальная биеннале предвосхищает будущее и те изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах. Выставка «Ясновидцы грядущего» посвящена авангарду 1910–1920-х годов.





Фото: revansh-ohrana.ru