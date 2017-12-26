Стрельба на «Овощебазе № 4» вылилась в уголовное дело. Стрелку грозит до 10 лет колонии

15:30 | 27.12.2017

По факту стрельбы на «Овощебазе № 4» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемый в совершении преступления, молодой человек 1993 года рождения, скрылся с места происшествия на автомобиле «Киа-Рио». Иномарку и стрелка сейчас ищут. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе несколько гильз от пистолета, по которым эксперты выясняют точный калибр применявшегося оружия.



Напомним, что в ходе инцидента, который произошел накануне днем в кафе на территории складского комплекса, пострадали двое молодых людей 1988 и 1999 годов рождения. С места происшествия их с различными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Один из них получил перелом носа и после врачебного вмешательства уже отпущен домой. Еще один гражданин, имеющий огнестрельное ранение, предположительно из пистолета, в область колена, прооперирован и пока находится под присмотром в лечебном учреждении.