На Среднем Урале снегопад спровоцировал более 200 ДТП за сутки. Один человек погиб

14:41 | 27.12.2017

За минувшие сутки в Свердловской области произошло 215 ДТП, в которых один человек погиб, еще семь получили травмы.



Основной причиной такой аварийности снова стал снегопад и неудовлетворительное состояние дорог.



«В 90 % случаев сопутствующим фактором возникновения ДТП явились недостатки зимнего содержания. Наиболее сложная ситуация по уборке улиц от снега по-прежнему наблюдается в Екатеринбурге: работа по вывозу снега осуществляется только в ночное время, а при обработке проезжей части противогололедными средствами своевременно не осуществляется расчистка улиц, в связи с чем на покрытии образуется стекловидный лёд», — пояснили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.



На региональных трассах та же проблема: несмотря на окончание осадков, дороги до сих пор не убраны. В связи с выявленными нарушениями Госавтоинспекция выдала обслуживающим организациям более 80 предписаний, уже возбуждено три административных дела.