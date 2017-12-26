«МегаФон» лидирует в области внедрения сетей LTE-A в России

14:11 | 27.12.2017

Сеть «МегаФона» стандарта LTE Advanced (также называемого 4.5G), обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с, доступна абонентам в 38 российских регионах — больше, чем у любого другого оператора. Сеть работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми и Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, в Приморье, на Южном Сахалине и в других регионах России.



На этой неделе «МегаФон» запустил сеть LTE Advanced во всех регионах Сибирского филиала, куда входит 9 субъектов Российской Федерации и где проживает более 10 миллионов жителей.



Скорости мобильного интернета при использовании технологии LTE-A в 4 раза превышают скорости обычного 4G, достигая 300 Мбит/с. Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.



По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE в России, увеличилось на 45 %. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих БС всех сетей (более 200 000).



В сети «МегаФон» на конец III квартала зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44 % в течение 2017 года. Ежемесячный трафик на абонента «МегаФона» в третьем квартале составляет 6,7 Гб, он вырос за год на 60 %.