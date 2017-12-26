Свердловские полицейские разыскивают подозреваемого в серии грабежей и краж. ФОТО

13:50 | 27.12.2017

Сотрудники уголовного розыска разыскивают Станислава Вячеславовича Мохова 1982 года рождения, подозреваемого в серии краж и грабежей на территории Новолялинского района.



Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, имеет многочисленные татуировки на тюремную тематику.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мохова, просят звонить по телефонам +7 (834388) 2-25-01, +7 (904) 177-71-59.