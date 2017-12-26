Администрация Екатеринбурга: город полностью обеспечен детскими садами

13:32 | 27.12.2017

В Екатеринбурге функционирует 360 детских садов с общим количеством мест 73 955. За 13 лет количество мест увеличилось более чем вдвое: с 30 160 до 73 530. При этом открылось 135 новых детских садов.



«В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по состоянию на 1 января 2016 года в Екатеринбурге достигнута 100-процентная обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет. По итогам 2017 года данный показатель сохраняется, очереди среди детей в возрасте от 3 до 7 лет не имеется», — сообщила начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.



За период с 2015 по 2017 год в Екатеринбурге было открыто 29 новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 11 новых, одно реконструированное и 17 ранее перепрофилированных.



В соответствии с новой программой до 2020 года в Екатеринбурге появится 850 новых мест.





Фото: v-kurse.ru