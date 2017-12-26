Рок-баттл и сбор денег для главного «дворника» Екатеринбурга пройдут на главной елке города

12:42 | 27.12.2017

Пресс-служба фестиваля «Старый Новый Рок» сделала крайне любопытное сообщение о том, что в преддверии Нового года, 30 декабря, в 17:00, на главной ёлке города пройдёт рок-караоке-баттл в поддержку «чистого» проекта.



Владимир Шахрин и оргкомитет фестиваля «Старый Новый Рок» собирают деньги на зарплату главному «дворнику» Екатеринбурга. В столицу Урала собираются пригласить главного специалиста по борьбе с грязью на улицах Минска, между прочим одного из самых чистых городов на Земле. Именно он станет главным участником акции.



Проанализировав исследования екатеринбургских учёных о количестве, составе и причинах появления грязи на улицах Екатеринбурга, специалист даст свои рекомендации, а самое главное — возглавит борьбу с грязью в городе.



Проект поддержан организаторами уральского фестиваля и лучшими вокалистами Екатеринбурга и области. Участие в рок-караоке-баттле могут принять все желающие. В финале с Владимиром Шахриным будет исполнена песня «Машины времени» «Вот новый поворот» под лозунгом «Минск спасает Екатеринбург».



Во время проведения мероприятия будет организован сбор средств для оплаты проезда, проживания и заработной платы для главного специалиста по борьбе с грязью.



«Предновогодние дни — самые волшебные и энергетически сильные для исполнения желаний. Я верю в то, что наше желание жить в чистом и красивом городе будет поддержано и реализовано. Приглашаю прийти поддержать нас 30 декабря в 17:00 в ледовый городок на площади 1905 года», — написал Владимир Шахрин.



Фото: пресс-служба фестиваля «Старый Новый Рок»