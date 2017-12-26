В уходящем году детям-сиротам предоставили 977 квартир в Свердловской области

12:39 | 27.12.2017

В 2017 году 977 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили новое жилье в Свердловской области: Екатеринбурге, Красноуфимске, Арамиле, Каменске-Уральском, Сухом Логу, Первоуральске, Туринске, Туринской Слободе, Артинском городском округе и многих других муниципалитетах.



В последние дни уходящего года квартиры в доме на улице Горняка получили 23 тагильчанина. На строительство из бюджета Свердловской области было выделено 35,8 миллиона рублей, еще 3,8 миллиона направили из федерального бюджета.



Данная работа будет продолжена в 2018 году.





Фото: mosobl.rcmm.ru