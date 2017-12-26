В одном из ТЦ Екатеринбурга обнаружили опасную для здоровья детскую одежду

12:19 | 27.12.2017

В одном из екатеринбургских торговых центров судебные приставы конфисковали детскую одежду, представляющую опасность для здоровья.



«Продаваемые детские изделия не соответствовала требованиям технического регламента о безопасности продукции легкой промышленности», - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Арбитражный суд Свердловской области постановил изъять из оборота данную продукцию. Одежда передана в территориальное управление Росимущества для переработки или уничтожения.





Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области