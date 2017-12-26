Роспотребнадзор закрыл бар «Весёлый кабанчик» в Асбесте

12:05 | 27.12.2017

В Асбесте на два месяца из-за антисанитарии приостановили деятельность магазина-бара «Весёлый кабанчик» по адресу улица Мира, 5. Проверка проводилась на основании жалобы посетителей.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на предприятии отсутствует туалет для посетителей, а также раковины для мытья рук, на продукции отсутствует маркировка, работники осуществляют деятельность без прохождения медицинских осмотров.



По данным фактам был составлен протокол об административном правонарушении. Заведение не сможет работать до полного устранения нарушений.





Фото: dagpravda.ru