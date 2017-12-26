Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 декабря 2017 года

11:43 | 27.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 26.12.2017 до 08:00 27.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 161 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 93 преступных деяния. Из них: один разбой, пять грабежей, 30 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, один угон, 3 мошенничества, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие 7600 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка было задействовано 107 полицейских, 34 ЧОО, 34 сотрудника ОВД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области