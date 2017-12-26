Свердловские полицейские взяли золото на всероссийском турнире по комплексному единоборству

Команда свердловских полицейских завоевала золото на Четвертом Всероссийском турнире по комплексному единоборству, который прошел в Екатеринбурге 22 декабря.По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в столицу Среднего Урала приехали спортсмены из Курганской, Тюменской, Оренбургской и Челябинской областей, а также из Москвы, Перми, Казани и других регионов.Мероприятие торжественно открыл начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин. Руководитель свердловского гарнизона вручил ведомственные медали «За боевое содружество» и «За доблесть в службе» двум золотым призёрам Европейских игр полицейских и пожарных в Испании Денису Удилову и Анатолию Миронову.«Комплексные единоборства показывают силу, ловкость и умение противостоять хорошо подготовленному сопернику. Я рад, что такой вид спорта получил распространение среди правоохранительных органов. Как полковнику милиции в отставке, мне приятно, что мои коллеги из ГУ МВД по Свердловской области поддержали проведение на своей территории чемпионата», — отметил президент Федерации комплексного единоборства РФ Олег Уфимцев.Первое место завоевала команда свердловских полицейских. На второй позиции пьедестала — спортсмены службы судебных приставов. Бронза досталась представителям ГУФСИН. В личном первенстве сильнейшими бойцами признаны сотрудники полиции ГУ МВД области: Иван Штырков, Михаил Рогозин, Александр Шумилов и Александр Юркин.Фото: В.Н. Горелых