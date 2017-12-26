Евгений Куйвашев улетел в Москву на заседание Госсовета РФ под председательством Владимира Путина

11:00 | 27.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сейчас находится в Москве, где он примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина.



Заседание будет посвящено инвестиционной привлекательности регионов.



«Обращаясь к реалиям Свердловской области, скажу, что для нас это задача номер один как для развития реального сектора экономики, роста социальной сферы, так и для укрепления положительного имиджа региона. Свердловская область претендует на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, и фактор роста инвестиционной привлекательности становится для нас одним из значимых аргументов в конкурентной борьбе», - отметил Евгений Куйвашев.



Напомним, что комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности включен в региональную комплексную программу «Пятилетка развития».





Фото: news.vmurmanske.ru