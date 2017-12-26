ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 декабря

11:03 | 27.12.2017

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 26 декабря произошло шесть ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 7 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 02:30 на 273-м км автодороги Екатеринбург — Н. Тагил — Серов водитель автомашины «Лада-Калина» не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной МАН-26.463. В результате ДТП пассажир «Лады», мужчина 1982 г. р., погиб на месте ДТП, водитель «Лады» с тяжёлыми травмами госпитализирован в ЦГБ Новой Ляли.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 48;

Выезд на полосу встречного движения — 38;

Непредоставление преимущества пешеходам — 272;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 45;

Детские удерживающие устройства — 54;

Ремни безопасности — 693.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Фото: medved01.livejournal.com