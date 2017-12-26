Житель Ачита из-за ревности до смерти избил жену

10:49 | 27.12.2017

На Урале будут судить 36-летнего ранее судимого жителя рабочего поселка Ачит. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью жены, повлекшего смерть.



Трагедия произошла 9 октября текущего года. Мужчина был пьян, на почве ревности он стал избивать супругу руками и ногами. Через два дня женщина скончалась от полученных травм.



Сейчас уголовное дело направлено в суд, свердловчанин полностью признал свою вину.





Фото: otvet.mail.ru