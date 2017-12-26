На улице Карла Либкнехта запретили левый поворот на проспект Ленина

10:30 | 27.12.2017

Изменена схема движения на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Отменен левый поворот с Либкнехта на главный проспект города.



Отметим, что на перекрестке регулярно дежурят сотрудники ГИБДД.





Фото: ЕТВ