Рубрика: Новости дня
10:30 | 27.12.2017
На улице Карла Либкнехта запретили левый поворот на проспект Ленина
Отметим, что на перекрестке регулярно дежурят сотрудники ГИБДД.
Фото: ЕТВ
© «Вечерние Ведомости»
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