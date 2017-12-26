У свердловчанина, не желавшего платить налоги, арестовали ружья

10:06 | 27.12.2017

Судебные приставы арестовали огнестрельное оружие у жителя Первоуральска, уклонявшегося от уплаты налогов. Задолженность составила порядка 170 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в ходе рейдовых мероприятий у должника арестовали пять ружей: Моссберга, Густава Геншоу, Браунинга, карабин ОП СКС и винтовку «Биатлон 7-2».



Отметим, что всего за время рейдов судебными приставами Свердловской области взыскано более 10,5 миллиона рублей.





Фото: gazeta13.ru