Ночью на улице Титова загорелся Nissan Juke

09:50 | 27.12.2017

Сегодня ночью на улице Титова в Екатеринбурге горел автомобиль Nissan Juke.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 3 квадратных метра. Повреждены моторный отсек и салон автомобиля.