Евгений Куйвашев поздравил свердловских спасателей с их профессиональным праздником

09:50 | 27.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских сотрудников МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя.



27 декабря 1990 года на основании постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 26 декабря 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».



Сегодня территорию Свердловской области оберегает от разнообразных чрезвычайных ситуаций 9-тысячный коллектив спасателей. В этом году ими было потушено свыше 10 тыс. пожаров, устранены последствия 500 ДТП. Благодаря оперативным действиям во время паводка, при ликвидации лесных пожаров, техногенных и дорожных аварий удалось спасти жизни более 5 тыс. человек.



По словам главы региона, ГУ МЧС России по Свердловской области внедряет новые методы тушения лесных пожаров и совершенствует сеть единых диспетчерских в муниципалитетах. За счёт просветительской деятельности среди свердловчан удалось снизить смертность от огня и на водных объектах.



«Следуя своему высокому призванию и велению сердца, вы доказываете, что у мужества нет границ. Неслучайно, по данным опроса россиян, ведомство второй год подряд становится лидером в рейтинге эффективности силовых структур. Уважаемые работники и ветераны МЧС России! Выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, смелость, профессиональное мастерство. Желаю здоровья, счастья, мира и добра, дальнейших успехов в вашей ответственной работе», — сказал Евгений Куйвашев в своём обращении к свердловским спасателям.



Фото: moscow.mchs.ru