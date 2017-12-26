В Екатеринбурге бывшая сотрудница налоговой отдаст государству неизвестно откуда взявшиеся доходы

09:43 | 27.12.2017

Прокуратура обнаружила у сотрудницы Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области и ее мужа доходы на сумму более 20 млн рублей.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что супругом государственной гражданской служащей в 2014 году приобретено имущество на общую сумму свыше 20 млн руб. при официальном совокупном доходе супругов за три предшествующих отчетному года менее 4 млн рублей», — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Отмечается, что в ходе проверки государственная служащая уволилась из налогового органа по собственному желанию.



В результате прокуратура подала иск о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.



В ходе судебного разбирательства бывшая сотрудница налоговой инспекции и ее супруг представили свидетелей, которые сообщили, что давали им в долг денежные средства на приобретение имущества. Но супруги так и не смогли подтвердить законность более 1,4 млн рублей. Данные средства суд взыскал в доход государства.





Фото: changecurrency.ru