На Урале возбуждено уголовное дело из-за смерти мужчины, к которому отказалась ехать скорая

09:15 | 27.12.2017

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отказа свердловчанину в медицинской помощи.



Сообщается, что инцидент произошел в минувшие выходные в одном из общежитий города Березовского. Мужчине стало плохо, и он попросил вызвать скорую помощь, однако медики отказались приехать, после того как узнали, что пациент нетрезв. В итоге мужчина скончался.



«Органами Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело о возможной халатности медицинских работников в городе Берёзовский. В рамках расследования выясняется не только причина смерти мужчины, но и все обстоятельства произошедшего, а также проверяются действия (или бездействие) диспетчера и работников станции скорой медицинской помощи при получении сообщения об обнаружении неустановленного мужчины. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.