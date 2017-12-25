Олениху, сбитую на трассе под Новым Уренгоем, поселили в Екатеринбурге на складе транспортной компании

22:17 | 26.12.2017

Дальнобойщики привезли в Екатеринбург олениху, сбитую на трассе под Новым Уренгоем. В пресс-службе транспортной компании «КИТ» сообщают, что водитель с напарником привезли животное на транзитный склад. Есть предположение, что оно было оглушено при несильном столкновении с автомобилем.



Олениха получила кличку Снежинка и сейчас находится в вольере, обустроенном на складе около входа в офис. В компании отмечают, что если она останется жить на складе, то после новогодних праздников для нее, возможно, удастся найти пару к периоду гона.



Фото: 333v.ru