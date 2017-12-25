Майора полиции на Урале приговорили к 8 годам лишения свободы за получение взятки

19:22 | 26.12.2017

Белоярский районный суд Свердловской области признал виновным в получении взятки в крупном размере бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн рублей, лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет, лишением специального звания «майор полиции».



По ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») Баланцов был оправдан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Приговор не вступил в законную силу, у прокуратуры есть 10 дней на обжалование приговора.



По версии следствия, 14 сентября 2016 года Баланцов прибыл в офисное помещение екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк», где в ходе разговора с управляющим высказал требование о передаче ему в качестве взятки денежных средств в размере 600 тыс. рублей за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по его заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в дальнейшем передаче материалов в следственный отдел для возбуждения уголовного дела.



22 сентября управляющий прибыл в служебный кабинет Баланцова, где последний передал сотруднику банка ключи от своего служебного автомобиля и потребовал положить денежные средства в вещевой ящик передней панели автомобиля. После чего управляющий банка оставил в машине Баланцова 100 тыс. рублей.



«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели служебную проверку, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела, еще до оглашения приговора был взят под стражу», — отмечает руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.