В Екатеринбурге скончался легендарный борец с «беловоротничковой» преступностью

19:13 | 26.12.2017

Свердловский гарнизон полиции понес невосполнимую утрату. Накануне, 25 декабря, на 56-м году жизни скончался легендарный сыщик — майор милиции в отставке Александр Молодцов.



Александр Молодцов начал свою службу в органах внутренних дел в 1988 году после окончания Уральского горного института и Высших академических курсов МВД СССР с должности оперуполномоченного отделения БХСС (отделение по борьбе с хищениями социалистической собственности, нынешний УЭБиПК) Кировского ОВД тогда еще Свердловска. Прошел путь от рядового сотрудника до заместителя начальника 1-го межрайонного отдела по борьбе с незаконными валютными операциями УБЭП ГУВД. Майор Молодцов выявлял до 25 преступлений в год, связанных с хищениями драгоценных металлов и камней на предприятиях Среднего Урала.



«Он был талантливым и в некотором роде непревзойденным сыщиком. К примеру, в 1995 году в результате его разработки совместно с коллегами из МВД России было изъято 117 килограммов нелегального изумрудного сырья. Благодаря этой успешной операции свердловские милиционеры предотвратили попытку незаконного вывоза из нашей страны ценностей на общую сумму 9,5 миллиона долларов США», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, даже когда Александр Юрьевич закончил службу в ОВД, он активно участвовал в работе ветеранской организации, рассказывал молодому поколению о традициях БХСС-БЭП, передавал оперские навыки начинающим сыщикам.



Руководство и личный состав ГУ МВД России по Свердловской области выражают искренние соболезнования родным и близким своего коллеги. Прощание с майором Молодцовым состоится 27 декабря в 11:00 в храме Александра Невского, что на улице Зеленая Роща, 1, в областном центре.



Фото предоставлено Валерием Горелых