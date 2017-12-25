В ходе перестрелки на «Овощебазе № 4» мужчине прострелили колено

18:36 | 26.12.2017

Стали известны подробности стрельбы на «Овощебазе № 4» в Екатеринбурге. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции, разбиравшиеся в ситуации, установили, что в ходе инцидента пострадали двое молодых людей 1988 и 1999 годов рождения.



С места происшествия их с различными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Один из них получил перелом носа и после врачебного вмешательства уже отпущен домой. Еще один гражданин, имеющий огнестрельное ранение, предположительно из пистолета, в область колена, прооперирован и пока находится под присмотром в лечебном учреждении.



По словам Валерия Горелых, на место выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника отдела полиции № 11 полковника Владимира Пилюшенко, а также бойцы ОМОН Росгвардии в качестве силовой поддержки.



В настоящее время сыщики опрашивают потерпевших, устанавливают возможных очевидцев и мотив случившегося.



«Есть основания говорить о том, что задержание подозреваемых для полиции дело времени. По одной из отрабатываемых версий, причиной конфликта могло стать вымогательство», — заявил Валерий Горелых.