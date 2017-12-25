Рубрика: Новости дня
18:25 | 26.12.2017
В Среднеуральске мэрия пошла на конфликт с застройщиками? Жильцы четырех новостроек могут оказаться на улице перед Новым годом
Первая из них находится на территории ЖК «Прибрежный» на берегу Исетского озера. Этот проект реализует компания «Форум Групп». Глава администрации Владислав Козлов отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, аргументировав это тем, что не представлены в полном объеме необходимые документы, в частности акт приемки благоустройства.
Остальные три расположены на территории жилого квартала «Виктория», застройкой которого занимается АО «Среднеуральское строительное управление». По мнению мэрии, по двум домам застройщик не представил документы, подтверждающие выполнение технических условий на подключение к сетям электроснабжения.
Третий дом частично размещен на земельном участке, находящемся в производственной зоне, с основным видом разрешенного использования «древесно-кустарниковые насаждения», что не соответствует требованиям правил землепользования и застройки ГО Среднеуральск. Более того, считают чиновники, правоустанавливающие документы на данный земельный участок с кадастровым номером у АО «СУСУ» отсутствуют.
Между тем на прошлой неделе, 22 декабря, была торжественно сдана первая очередь жилого квартала «Виктория». Генеральный директор «Среднеуральской строительной компании» и замглавы администрации Кириллов перерезали красную ленточку. Были сданы два многоквартирных дома и один таунхаус, жителям вручили ключи. Теперь получается, что сдача домов была «фальстартом», а произошедшее стоит рассматривать как «подарок» мэрии жильцам на Новый год? Ведь без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заселение, по сути, запрещено.
© «Вечерние Ведомости»
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