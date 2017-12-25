В Полевском завершился ремонт Штангового гидротехнического сооружения

17:43 | 26.12.2017

Завершен капитальный ремонт Штангового гидротехнического сооружения в Полевском, работы принял министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Напомним, что провалы в земляном теле плотины были обнаружены в 2013 году. Ремонт длился два года, на это было направлено более 93 миллионов рублей.



«Ежегодно мы ремонтируем 7–8 гидротехнических сооружений, в текущем году завершен ремонт трех ГТС, в том числе в Полевском. Важность ремонта этого объекта выражается в цифрах: с приведением данного гидротехнического сооружения в надлежащее состояние обеспечена безопасность почти 300 человек, 42 жилых домов, двух предприятий и других объектов экономики. Предотвращен ущерб на сумму около 400 миллионов рублей», — сказал Алексей Кузнецов.



Всего за 2017 год было отремонтировано три ГТС: Сылвинское (Шалинский городской округ), Штанговое (Полевской городской округ) и Шишинское (Белоярский городской округ). В 2018 году запланирован ремонт семи ГТС.





Фото: гор. сайт