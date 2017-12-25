За семь лет в крупнейшем в Свердловской области перинатальном центре на свет появилось более 33 тысяч малышей

16:59 | 26.12.2017

За семь лет существования Свердловского областного перинатального центра здесь родилось более 33 тысяч малышей.



Напомним, что центр открыл свои двери 25 декабря 2010 года. Накануне он отпраздновал семилетие. Коллектив центра поздравила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.



«На сегодняшний день областной перинатальный центр — это крупнейшее медицинское учреждение родовспоможения Свердловской области. Здесь наблюдаются пациентки с тяжелыми патологиями и выхаживаются самые маленькие пациенты. Специалисты центра — это высокопрофессиональный и сплоченный коллектив, результаты работы которого отражаются в высоких демографических показателях», — отметила Наталья Зильбер.





Фото: ingushetia.tv