В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, выбросившего из окна мебель и технику

15:58 | 26.12.2017

В Екатеринбурге полиция задержала жителя дома по адресу улица Рощинская, 27. Сегодня днем он стал выбрасывать из окна мебель, технику и другие вещи. Все это падало на припаркованные у дома автомобили, некоторые из них получили серьезные повреждения.



«На Рощинской, 27, неадекватный человек с 8-го этажа выкидывает технику, шкаф, книги и кухонные принадлежности. Пострадало около 4 машин. Одной из машин помял крышу, выкинув системник от компа или что-то подобное. Сильно пострадала «Шкода»: выбито заднее стекло, помята крыша и бампер», — рассказал очевидец в паблике «Инцидент. Екатеринбург».



Сейчас екатеринбуржец задержан, с ним разбираются медики и полиция.





Фото: Инцидент. Екатеринбург/ВКонтакте