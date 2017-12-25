«Готовим к Новому году не салаты, а офисы»: топ праздничных рецептов для уральских компаний

Уральские предприниматели готовятся к самым длительным каникулам в году. Но отдыхать планируют не все. Традиционно 35 % из тех, кто остается в рабочем ритме, составляют сотрудники отелей, кафе, ресторанов и развлекательных центров, ещё 20 % — ретейлеры, таковы данные Job.ru.По данным исследователей Superjob, почти 14 % россиян проводят новогодние праздники в офисе, чтобы получить двойной заработок за выходные дни. В числе самых «загруженных» — сфера продаж и услуг.Аналитики «МегаФона» представили список необходимых сервисов для эффективной работы бизнеса в новогодние праздники.Публикуем топ-3 советов для бизнесменов:1. Наиболее простым и эффективным способом продвижения услуг в праздники связисты называют умную SMS-рассылку — «». Получателей сообщения можно выбрать по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим критериям. Такое SMS получат только те, для кого оно актуально.2. Даже в праздники на номер компании может поступить важный звонок. Чтобы не пропустить ни одного, рекомендуем заранее настроить автоинформатор с возможностью оставить сообщение или заказать обратный вызов. Также удобна функция переадресации звонков на мобильные номера. Поможет в этом «», подключить услугу сегодня можно в рамках акции на сайте оператора.3. С помощью «» можно на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, которое функционирует под управлением SIM-карт, например если речь идет о сети банкоматов или терминалов. А также вести онлайн-диагностику, предотвращать внештатные ситуации.«В этом году в покупательной способности россиян отмечается положительная динамика: новогодние бюджеты увеличились на 4 %. В среднем, по данным исследователей, жители нашей страны потратят на праздник 17 600 рублей. Мы рекомендуем предпринимателям разумно применять эту статистику при запуске пред- или постновогодних рекламных кампаний. Эффективно выстроить коммуникации с клиентами и настроить работу офиса на новогодний бум помогут наши умные мобильные решения и виртуальные сервисы», — отмечает Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.Если в новогодние каникулы потребуется консультация мобильных помощников — контактный центр обслуживания корпоративных клиентов «МегаФона» будет работать все праздники. Связаться со специалистом можно по номеру 8-800-550-0555 с любого мобильного телефона.